العربي الجديد: القطاع الصحي في ليبيا إلى مزيد من الانهيار

قالت صحيفة العربي الجديد الممولة من قطر، إن القطاع الصحي في ليبيا إلى مزيد من الانهيار

وأضافت في تقرير لها، أن الإعلان عن وفاة تسعة أطفال بسبب لدغات العقارب في “ربيانة”، أعاد أزمة انهيار القطاع الصحي في البلاد إلى الواجهة مجدداً.

وتابعت: المجلس البلدي في ربيانة عزا أسباب الوفاة إلى عدم توفر أطباء داخل مستشفى المنطقة، وإغلاق المستشفى منذ أكثر من عام .

وأكملت: مرضى المنطقة يضطرون إلى قطع مسافة 130 كيلومتراً للوصول إلى مستشفى مدينة الكفرة ، على الرغم من نقص الوقود والطرقات المتهالكة، مشيرةتإلى أن وفر الأدوية لا يغني عن توفير الكوادر الصحية ودعم المراكز الصحية.

وأكملت: المنطقة لا تضم عيادات خاصة،وهناك صيدلية وحيدة يقتصر عملها على توفير الإنسولين وأدوية أخرى وإسعافات أولية، منوهة بأن أهالي المنطقة نظموا وقفات احتجاجية منذ 9 أشهر.

وأشارت إلى أن المؤسسات الصحية الحكومية تعاني ضعف كبير في الدعم الحكومي، سواء لناحية إمدادها بالتجهيزات اللازمة أو صيانة الموجود فيها، فضلاً عن النقص الحاد في الكوادر الطبية.