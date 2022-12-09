السفارة الأمريكية تدعو لتحقيق تقدم في مكافحة الفساد في ليبيا

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دعت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، إلى تحقيق تقدم ذي مغزى في مكافحة الفساد بليبيا.

وقالت السفارة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد لعام 2022، إننا “نؤكد النداءات التي نسمعها كل يوم من الليبيين لإحراز تقدم ذي مغزى في مكافحة الفساد لضمان استفادة جميع الليبيين من ثروة ليبيا”. وأضافت، أن “الشفافية والمساءلة عاملان أساسيان للحكم الجيد”.

وذكرت، أن “سعى اليوم العالمي لمكافحة الفساد لعام 2022 إلى تسليط الضوء على الصلة الحاسمة بين مكافحة الفساد والسلام والأمن والتنمية، تعتبر مهمة بالنسبة لليبيا”.

وعينت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 9 ديسمبر من كل عام يوما دوليا لمكافحة الفساد، لإذكاء الوعي بالفساد ودور الاتفاقية في مكافحته ومنعه. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في ديسمبر 2005.