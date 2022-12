الدبيبة: لن نخذل الليبيين الراغبين في الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية

ليبيا – ترأس عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة تصريف الأعمال الجلسة الاعتيادية الـ16 لمجلس وزراء حكومته المنعقدة في أبوقرين أبو نجيم وزمزم الوشكة.

ووفقًا لمتابعات صحيفة المرصد، قال الدبيبة خلال الجلسة: “أوفينا بوعودنا بتحسين المرتبات واعتماد جدولها الموحد تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، واجتماع مخاتير ليبيا من مختلف المناطق كان تعبيرًا حقيقيًا عن التناغم بين الحكومة والبلديات، وأكبر تحدٍ لنا هو حماية إرادة الليبيين الرافضة للصفقات المشبوهة”.

وتابع الدبيبة قائلًا: “موقفنا واضح في رفض المسارات الموازية والاتجاه نحو مسار الانتخابات فقط وسنواصل تنفيذ خططنا التنموية رغم محاولات بعض الأطراف عرقلتها ولن نخذل مليونين و800 ألف ليبي يريدون الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية”.

