الطقس في ليبيا.. أجواء دافئة وارتفاع بدرجات الحرارة على معظم المناطق

يتوقع خبرء الطقبئ ؤالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، أن تسود أجواء دافئة، اليوم الجمعة، على أغلب المناطق، فيما تكون درجات الحرارة فوق معدلاتها لكنها تتراجع، غدا السبت.

في رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة، السماء صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر مساء الغد، مع إحتمال بسيط لسقوط زخات خفيفة من المطر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و29 درجة، وتسجل تراجعا بداية من مساء يوم الغد.

وفي الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد، السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر يوم الحد، و درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و26 درجة، تسجل ارتفاعا يوم الغد ثم تتراجع بداية من يوم الأحد.

وفي الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة، السماء صافية إلى ظهور بعض السح، و درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و31 درجة، وتتراجع يوم الأحد على غدامس والحمادة.

وأخيرا في الواحات- السرير- تازربو- الكفرة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و28 درجة.