توافق بين العقوري وقدور بشأن تقليص السفارات والقنصليات

العنوان-بنغازي

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، ووزير الخارجية في الحكومة الليبية، حافظ قدور، على ضرورة إعادة هيكلة العمل الخارجي عبر تقليص 40% من السفارات والبعثات والقنصليات الدبلوماسية في الخارج.

وأعلن الطرفان توافقهما على ضرورة دمج بعضها بما يتناسب مع حجم المصالح الليبية مع الدولة الأخرى، وذلك لوقف الهدر في المال العام، وفق بيان مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع جمع الجانبان بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، أمس الخميس، وتطرق إلى دور وزارة الخارجية الراهن على الساحة الدولية، وخطة عملها للفترة المقبلة، فضلا عن عديد المسائل الفنية المتعلقة بعمل الوزارة وتنسيقها مع باقي الجهات ذات العلاقة، ووضع ديوانها في مدينة بنغازي.

وأوضح العقوري وقدور أن التوسع في فتح السفارات والقنصليات بالخارج وصل إلى عدد غير مسبوق وبشكل لا يستند على المصالح الوطنية، منبهين إلى العمل على إعداد توصيات بذلك وعرضها على مجلس النواب لمناقشتها واتخاذ القرار المناسب.