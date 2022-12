الرئاسي يدعو لحوار ثلاثي يضمه والنواب والدولة الاستشاري لحل الأزمة

ليبيا- أعلن المجلس الرئاسي عن مقاربة هادفة إلى تجاوز الانسداد السياسي وتحقيق التوافق الوطني اتساقًا مع نصوص خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار.

المقاربة التي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منها، أتت وفقًا لهذه الخارطة الحاكمة للمرحلة وانطلاقًا من المسؤولية الأخلاقية للرئاسي وحرصه على إنجاز توافق بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري، لإصدار قاعدة دستورية معالجة لكل النقاط الخلافية العالقة ومؤسسة لانتخابات رئاسية وتشريعية.

وأوضحت المقاربة أنها تأتي أيضًا في ظل استمرار تعثر إجراء الاتفتاء على مشروع الدستور بموجب التعديل الـ10 للإعلان الدستوري واتفاق الغردقة بين المجلسين برعاية الأمم وباستضافة مصر، معلنة عن مبادرة لحل الأزمة بالانطلاق من عقد لقاء تشاوري بين الرئاسي والنواب والدولة الاستشاري.

وتابعت المقاربة: إن هذا اللقاء يتم بالتنسيق مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بغية التهيئة لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، على أن يتضمن كافة المبادرات والأفكار والرؤى المطروحة من قبل الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي.

