في القمة العربية – الصينية.. المنفي: نتطلع إلى الاستفادة من الصين لإعادة بناء الاقتصاد الليبي

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، تطلع ليبيا “إلى الاستفادة من الخبرات والإمكانات الصينية؛ لإعادة بناء الاقتصاد الليبي والبنى الأساسية في البلاد”، مشيدًا بمبادرة “لحزام والطريق”، التي أطلقها الرئيس شي جين بينغ العام 2013، وانضمت إليها ليبيا في العام 2018، عادا إياها «فرصة واعدة للتنمية المستدامة، وتطوير العلاقة الثنائية بين» البلدين.

جاء تأكيد المنفي في كلمته الني نشرها المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، والتي ألقاها أمام القمة العربية – الصينية، التي عقدت، اليوم الجمعة، في العاصمة السعودية الرياض برئاسة ولي العهد رئيس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وقادة الدول العربية.

وقال المنفي في كلمته إن القمة العربية – الصينية تفتح “آفاق مستقبل أفضل من التعاون والشراكة بين الصين والعالم العربي، بما يخدم حاضر ومستقبل شعوبنا، ويعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة»، لافتًا إلى أن التطورات الاقتصادية والسياسية المتسارعة في العالم اليوم، «تتطلب مرونة أكثر في تحديد مفهوم الشراكات الاقتصادية”.

ودعا المنفي إلى “الابتعاد عن القوالب التقليدية الجامدة، التي حكمت العلاقات السياسية والاقتصادية” بين الدول العربية والصين منذ منتصف القرن الماضي، خصوصًا في ضوء ما توليه الصين من أهمية لعلاقاتها بالعالم العربي، وما نتج عن هذا التوجه من تطور في العلاقات العربية الصينية، منذ مؤتمر التعاون العربي الصيني العام 2004.

وأضاف المنفي أنه منذ لك الحين، “أصبحت الدول العربية الشريك الاقتصادي السابع للصين، من حيث حجم التبادل التجاري، والمورد الأول للنفط الخام للاقتصاد الصيني، الذي حقق قفزات واسعة منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، وأصبح مثالاً يحتذى به، ومحركًا أساسيًا للاقتصاد العالمي”.

وقال المنفي “إن عقد هذه القمة في مكانها وزمانها المناسبين، سيكون علامة فارقة، ومحطة تاريخية على طريق تعزيز العلاقات الصينية ببلداننا العربية”، و”التي بنيت على أساس احترام سيادة الدول والمصالح المشتركة، واحترام خيارات الشعوب”، لافتا كذلك إلى أن “هذه المبادئ مازالت محل التزام واحترام من قبل الصينية، والبلدان العربية المنخرطة في هذه الشراكة منذ انطلاقها”.

وأكد المنفي أن ليبيا من البلدان التي ربطتها علاقات ثابتة بجمهورية الصين الشعبية، “تأسست على موقف الصين الداعم لاستقلال الدولة الليبية العام 1951، والتزام ليبيا بمبدأ الصين الواحدة، وكذلك على علاقة اقتصادية مميزة، نمت بمعدل سنوي يفوق 17%، في الفترة من 1995 حتى 2020”.

وتابع: “تأسيسًا على ذلك، فإننا نطمح إلى أن تلعب الصين الدور الذى يناسب ثقلها الدولي، ويناسب أهمية العلاقة بين البلدين، من أجل استقرار ليبيا وضمان استقلالها، ووحدة أراضيها، الأمر الذي سيؤدي إلى ما نطمح إليه دوران عجلة التنمية، وعودة الشركات الصينية إلى العمل في مشاريع البنية التحتية والتطوير العمراني، التي انطلقت عام 2010، وتوقفت بسبب التغيير السياسي وحالة عدم الاستقرار التي مازالت تشهدها البلاد”.

ونوه المنفي إلى أن ليبيا ستحتفل بعد أيام بعيد استقلالها الـ71 “في أجواء يملؤها الترقب والأمل، في أن تنجح جهودنا في المصالحة وبناء الثقة بين الأطراف السياسية ومكونات الشعب الليبي، من أجل الخروج بالبلاد من أزمتها السياسية وإنهاء المراحل الانتقالية، وانتقال سلمي للسلطة من خلال انتخابات رئاسية ونيابية نزيهة وشفافة، يقبل بنتائجها أبناء الشعب الليبي كافة”.

وتوقع المنفي في ختام كلمته “أعلى درجات المؤازرة والدعم لجهود المجلس الرئاسي الليبي، من قبل الأشقاء العرب وجمهورية الصين الشعبية؛ لتحقيق هذا الهدف في أقرب أجل ممكن”.