أبو ستة: المجموعات المسلحة باتت تفرض نفسها على المراكز الصحية

قال عضو فرق الرصد والاستجابة الحكومية الطبيب رمزي أبو ستة، إن توفير الأدوية لا يغني عن توفير الكوادر الصحية ودعم المراكز الصحية.

وأضاف أبو ستة، في تصريحات صحفية، أن النقص الحاد في الكوادر الطبية سببه هجرة أطباء القطاع العام وتوجههم للعمل في القطاع الخاص بسبب الإهمال الكبير الذي تعانيه المستشفيات الحكومية.

وتابع:” من بين أسباب هجرة الكوادر الطبية للقطاع الحكومي انعدام الأمن، خاصة وأن المجموعات المسلحة باتت تفرض نفسها في المراكز الصحية بذريعة الحراسة، بالإضافة إلى إدارات تلك المراكز، الأمر الذي يؤدي إلى التضييق على مهنة الطبيب”.

وأكد أن المستشفيات الحكومية في المناطق النائية، وخصوصاً مناطق الجنوب، أكثرها يعمل في ظل نقص كبير في الكادر الطبي، وغالباً ما يوجد فيها طبيب عام برفقة عدد من الأطباء المتدربين.