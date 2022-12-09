الاتحاد الأوروبي: على استعداد لدعم ليبيا في معركتها ضد الفساد

أكد الاتحاد الأوروبي استعداده لدعم ليبيا في معركتها ضد الفساد.

وقالت صفحة الاتحاد الأوروبي في ليبيا عبر “تويتر”، إنه في اليوم العالمي لمكافحة الفساد تشهد جميع الدول معركة ضد الفساد، فهو يؤثر بشكل سلبي على كل جانب من جوانب المجتمع ويتشابك مع الصراع وعدم الاستقرار ويعرض التنمية الاجتماعية والاقتصادية للخطر ويزعزع المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون.

وأضاف الاتحاد: “يسعى اليوم العالمي لمكافحة الفساد لعام 2022 إلى تسليط الضوء على الصلة الحاسمة بين مكافحة الفساد والسلام والأمن والتنمية، والتي تعتبر مهمة بالنسبة لليبيا”.

وشدد على أن “الشفافية والمساءلة أمران أساسيان للحكم الجيد”، مردفا: “نحن على استعداد لدعم ليبيا في معركتها لمكافحة الفساد”.