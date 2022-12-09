البكوش عن مبادرة المجلس الرئاسي: «تمخض الجبل فولد فأراً»

استشهد المستشار السياسي السابق لمجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش، بالمثل العربي “تمخض الجبل فولد فأراً” تعليقاً على مبادرة المجلس الرئاسي، قإئلا إنها إنتاج المنفي وشركاه”.

وقال البكوش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر”:” يا عقيلة- رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح- ويا مشري- رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري- دعونا نلتقي ونتفاهم كيف يمكننا جميعا البقاء لفترة أطول”.

وتابع:” هناك ما يكفينا جميعا من المرتبات، والمناصب الحكومية، والوضائف السيادية، والسفارات، والشركات العامة، والرحلات الخارجية لكي نبقى جميعا سعداء”.

وأعلن المجلس الرئاسي، في وقت سابق، المشاركة في المسار الدستوري، وإطلاق مبادرة لتجاوز الأزمة السياسية بين مجلسي النواب والدولة بموجب التعديل العاشر للإعلان الدستوري واتفاق الغردقة في جمهورية مصر العربية، والذي تم بين المجلسين برعاية الأمم المتحدة.

وقال بيان صادر عن المجلس الرئاسي: “مقاربة المجلس الرئاسي لتجاوز الانسداد السياسي وتحقيق التوافق الوطني، وذلك اتساقاً مع نصوص خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الحاكمة للمرحلة وانطلاقا من المسؤولية الأخلاقية الواقعة على المجلس الرئاسي”.

وأضاف البيان “حرصاً على إنجاز التوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة على إصدار قاعدة دستورية، تؤسس لانتخابات برلمانية ورئاسية، وتعالج النقاط الخلافية العالقة، في ظل استمرار تعثر إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، بموجب التعديل العاشر للإعلان الدستوري واتفاق الغردقة، الذي تم بين المجلسين برعاية الأمم المتحدة، واستضافة كريمة من دولة مصر”.

وتابع “يعلن المجلس الرئاسي عن مبادرة لحل الأزمة تنطلق عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاث، بالتنسيق مع المبعوث الخاص للأمين العام، تهيئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، تُضمّن فيه المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي”.