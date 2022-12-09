هكذا علق باثيلي على مشاركته في الحوار الرقمي

العنوان-طرابلس

علق الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باثيلي، عن مشاركته في الحوار الرقمي المباشر معه حول حقوق الإنسان.

وعبر المبعوث الأممي عن شكره لكل الليبيين والليبيات الذين شاركوا، قائلا: “أقدر مساهماتكم القيمة. أفكاركم وصلت، وأعدكم بمواصلة العمل”.

وعقد باثيلي حوارا رقميا مباشرا، أمس الخميس، مع الليبيين من جميع أنحاء البلاد ركز على التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في ليبيا، وذلك لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر كل عام.

من جانبها قالت البعثة الأممية في بيان دعوتها للمشاركة في الحوار، إن حقوق الإنسان تعد حقوقا وحريات أساسية متأصلة في جميع البشر بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الجنسية أو الدين أو أي وضع آخر.

وأوضحت البعثة أن الأمم المتحدة تنخرط مع الناس في جميع أنحاء ليبيا لتحقيق فهم أفضل للتحديات في مجال حقوق الإنسان والنهوض بحقوق الإنسان لجميع الليبيين.

وأشارت إلى تجميع النقاط التي يطرحها المشاركون في الحوار لمشاركتها مع الحكومة وصانعي السياسات الآخرين، بمن في ذلك أعضاء المجتمع الدولي.

وعبرت عن أملها في أن تتمكن من خلال هذه العملية من إيصال أصوات الليبيين لتسترشد بها العملية السياسية والمصالحة في ليبيا، مع ضمان التركيز على حقوق الإنسان.