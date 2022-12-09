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المبشر: السياسة تتحول إلى كذب ومساومات حين تدور حول مصالح الأقوياء

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة، محمد المبشر، أن مصالح الأقوياء تحول السياسة إلى لعب وخداع ومساومات.

وقال المبشر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” تتحول السياسة إلى مجرد لعب وخداع ومسرحية وكذب ومساومات، حين تدور حول مصالح الأقوياء، لا حول حاجات الفقراء، وحين تخدم الأحزاب أكثر مما تخدم الناس”.
وكان المبشر، قلل في وقت سابق، من جدوى الحلول التي يطرحها المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية.
وقاب المبشر، وقتها :” منْ ينتظر الحلول من المجتمع الدولي كمن ينتظر العسل من أسراب الجراد”.
وأضاف:” لهذا لن يصنع الاستقرار والسلام إلا أبناء هذا الوطن، ومازال في ليبيا رجال”.

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السياسة المبشر كذب ومساومات مصالح الأقوياء

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صحيفة الساعة 24

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