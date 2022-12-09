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السعودية.. توغي تشارك في اجتماع وزراء الثقافة العرب

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-الرياض

شاركت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي، في أعمال الدورة الـ 23 لمؤتمر وزراء الثقافة العرب الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية، وتنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

وناقش الاجتماع الموضوع الرئيسي للدورة الحالية بعنوان “الثقافة والمستقبل الأخضر”، والذي عكس أهمية العمل من أجل تطوير سياسات ثقافية خضراء وأكثر استدامة، بحسب منصة حكومتنا.

وتضمن جدول أعمال الدورة الثالثة والعشرون من المؤتمر مناقشة مجموعة من البنود وتم اعتماد توصيات اللجنة الدائمة للثقافة العربية والتي عقدت اجتماعها مطلع ديسمبر الجاري.

وتناول المؤتمر مواضيع أخرى كمراجعة الخطة الشاملة للثقافة العربية وتحديثها، برنامج سفراء الالكسو وخطة عمل لتسجيل المزيد من عناصر التراث العربية غير المادية على قائمة اليونيسكو للتراث غير المادي للإنسانية.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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