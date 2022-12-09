السيسي يدعو لتسريع تسوية الأزمة في ليبيا

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى تسريع مسار تسوية الأزمة في ليبيا، وشدد على أهمية التعاون العربي الصيني وقال إنه تأسس على مواجهة التحديات وأولوية الأمن الدولي.

وأكد السيسي، في كلمته خلال القمة العربية الصينية في الرياض، أنه يجب زيادة التنسيق مع الصين لمعالجة الأزمات الدولية والإقليمية، ويجب تسريع مسار تسوية الأزمات في ليبيا وسويا واليمن، وتعزيز حوار الحضارات وحق الشعوب في تقرير مصيرها دون تدخلات.

وترأس الجلسة الافتتاحية للقمة، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، نيابة عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى جانب الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وتبحث القمة العربية الصينية، الأولى من نوعها، تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين الصين والبلدان العربية، وسجل التبادل التجاري بين الطرفين ارتفاعا كبيرا من 36.7 مليار دولار في 2004 عند تدشين منتدى التعاون الصيني العربي إلى 330 مليار دولار في 2021، وفق المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،

كما بلغت الاستثمارات الصينية في الدول العربية 213.9 مليار دولار ما بين 2005 و2021، وفق المصدر نفسه.