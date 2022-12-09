“اقتصاد الدبيبة” تبحث آلية إصدار “شهادة الحلال” للسلع والمنتجات

عقدت لجنة السلع والمنتجات الحلال بوزارة الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية منتهية الصلاحية، اجتماعا أمس الخميس.

وقالت الوزارة في بيان أن الاجتماع عقد برئاسة الدكتور سعد الحنيش وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية رئيس اللجنة وضمّ الأعضاء مندوبين عن وزارة الاقتصاد والتجارة ، الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية ، المركز الوطني للصحة الحيوانية ، مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ، مركز المواصفات والمعايير القياسية ، مصلحة الجمارك .

واستعرض الحاضرون نتائج وتوصيات فرق العمل الميداني ، إضافة إلى إعداد مقترح تنظيم ورشة عمل والجهات المستهدفة بالمشاركة وتحديد اللجان التحضيرية والعلمية.

كما بحث الاجتماع آلية إصدار شهادة الحلال والاستعانة بالمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة للسلع والمنتجات الحلال ، واعتماد شركات التفتيش كطرف ثالث تلتزم بالمواصفات والشروط المحددة ، توفر الظروف المناسبة التي تتضمن المحافظة على السلع المستوردة عند النقل والتخزين ، والحصول على الموافقة المسبقة للتوريد من قبل المركز الوطني للصحة الحيوانية ، تحديد الدول المسموح الاستيراد منها دوريا من قبل المركز ، التقيد بالشروط اللازمة لاعتماد السلخانات في الداخل والخارج.