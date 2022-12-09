رسالة من السفير الهولندي للمشاركين في الحوار الرقمي مع باتيلي

وجه السفير الهولندي لدى ليبيا دولف هوكونينغ، اليوم الجمعة، إلى المشاركين في الحوار الرقمي المباشر مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.

وفي رسالته التي نشرها على حسابه بموقع “تويتر” قال هوكونينغ: “سنعمل على إيصال أصواتكم والتأكد من أن حقوق الإنسان تأخذ مكانة مركزية في العملية السياسية وعملية المصالحة في ليبيا”.

وأعاد السفير الهولندي تغريدة لباتيلي قدم خلالها الشكر لكل الليبيين والليبيات الذين شاركوا في الحوار الرقمي المباشر معه حول حقوق الإنسان، قائلا: “أقدر مساهماتكم القيمة. أفكاركم وصلت، وأعدكم بمواصلة العمل”.