التكبالي: التصويت على قانون المحكمة الدستورية صحيح وتم بموافقة “الأعلى للقضاء”

قال عضو مجلس النواب ”علي التكبالي”، إن التصويت على قانون المحكمة الدستورية، صحيح وتم بموافقة المجلس الأعلى للقضاء على قانون إنشائها. .

وأضاف التكبالي في تصريحات صحفية، أن كل الأجسام القضائية، كالمحكمة الدستورية ومجلس القضاء الأعلى والدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، فُعّلت لغرض معين، متابعا أن الكل يسعى لتحقيق مصالحه عبر هذه الأجسام القضائية.

وأشار إلى أنه لا يمكن أبدا لنا كليبيين أن نتفق لا على القضاء ولا على القاعدة الدستورية كما أن كل الفاعلين يتم التحكم بهم من الخارج.