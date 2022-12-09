الحويج: الأوروبيون شركاء لنا.. ودعمهم مهم

ترأس محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في فندق المهاري بمدينة طرابلس الاجتماع النهائي للجنة التوجيهية للبرنامج الاوروبي لدعم القطاع الخاص في ليبيا (2019/2023) الممول من الاتحاد الاوروبي وتنفده مؤسسة خبراء فرنسا بمشاركة فرنشيسكا كوتشيا مدير البرنامج في بعثة الاتحاد الاوروبي في ليبيا وجوليان شميت مدير البرامج في مؤسسة خبراء فرنسا ونائبه محمد الأسود وحضر هدا الاجتماع كل من سهيل ابوشيحة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة وصالح الغول وكيل وزارة التعليم العالي ونصر الدين الفزاني وكيل وزارة السياحة ووداد دويني كيل وزارة التقافة و محمد شريعة وكيل وزارة التخطيط وعلي انصير المدير التنفيذي لاتحاد الصناعة الليبية وموسى الزوبيك مدير ادارة القطاع الخاص والاستثمار بالوزارة وممثلي عن الوزارات والمؤسسات المعنية.

أكد الحويج في كلمته الافتتاحية وكذلك خلال جلسات النقاش على أهمية الدعم التي يقدمه الاتحاد الأوروبي و الذي يعتبر شريكا اساسيا للدولة الليبية مثمرا بالفائدة القصوى للوصول إلى النتائج الإيجابية المرجوة و المتمثلة في تعزيز قدرات وزارة الاقتصاد والتجارة و تنمية القطاع الخاص و دعم التمكين الاقتصادي للشباب والمرأه وتحسين الوصول إلى التمويل للمشروعات المتناهية الصغر و الصغيرة والمتوسطة وكما توصل البرنامج الى نشر ريادة الاعمال داخل النظام التعليمي في ليبيا.

وأكد جدية والتزام جميع الاطراف الشركاء في البرنامج سواء من الاتحاد الاوروبي أو خبراء فرنسا أو الجهات الليبية من خلال العرض التي قدمه خبراء فرنسا والخبراء الليبيون واصحاب المصلحة.

وكما أكد ممثلي الإتحاد الاوروبي ومؤسسة خبراء فرنسا على التزامهم بدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الاعمال في ليبيا الذى يتم تنفيذها بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتجارة وعدد من القطاعات.

وأختتم الوزير حديثه، على اهمية وضع خارطه لتنويع الاقتصاد الوطني وتجارة العبور والمناطق الحرة، وقدم الشكر وتقدير لكل من بعثة الاتحاد الاوروبي ومؤسسة خبراء فرنسا والخبراء الليبيون وكل الجهات الذين ساهموا في انجاح هذا البرنامج.