ويليامز: كل الجماعات المسلحة تأخذ رواتبها من السلطة ‏المركزية في ليبيا

قالت المستشارة الأممية السابقة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز أن لدى كثير من الليبيين رغبة في ترسيخ اللامركزية بشكل فعال عبر تشكيل محافظات تتمتع بسلطات وصلاحيات.
وأضافت ويليامز في حوار نظمته جامعة جونز هوبكنز بواشنطن حول أهمية الحكم المحلي بليبيا أن هناك شعور لدى بعض الشرائح في ليبيا بأنه تم تهميشهم وهم يهددون بالحكم الفيدرالي أو الانقسام.
وأوضحت ويليامز أن عدد كبير من المؤسسات في ليبيا تعاني من نقص الشرعية والحل هو تقاسم السلطة والمسؤوليات.
وبينت ويليامز أن نقل الصلاحيات المركزية إلى المحليات يشكل مشكلة لأن كل الجماعات المسلحة تأخذ رواتبها من السلطة المركزية.
وتابعت ويليامز أن الأزمة الأخرى هي آلية توزيع المحافظات للموارد وعلاقاتها في ذلك بالسلطة المركزية.
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