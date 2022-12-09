ويليامز: كل الجماعات المسلحة تأخذ رواتبها من السلطة ‏المركزية في ليبيا

قالت المستشارة الأممية السابقة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز أن لدى كثير من الليبيين رغبة في ترسيخ اللامركزية بشكل فعال ‏عبر تشكيل محافظات تتمتع بسلطات وصلاحيات.

‏وأضافت ويليامز في حوار نظمته جامعة جونز هوبكنز بواشنطن حول أهمية الحكم المحلي بليبيا أن هناك شعور لدى بعض الشرائح في ليبيا بأنه تم تهميشهم وهم يهددون ‏بالحكم الفيدرالي أو الانقسام.

وأوضحت ويليامز أن عدد كبير من ‏المؤسسات في ليبيا تعاني من نقص الشرعية والحل هو تقاسم السلطة ‏والمسؤوليات.

‏وبينت ويليامز أن نقل الصلاحيات المركزية إلى المحليات يشكل مشكلة لأن كل الجماعات المسلحة تأخذ رواتبها من السلطة ‏المركزية.

وتابعت ويليامز أن الأزمة الأخرى هي آلية توزيع المحافظات للموارد وعلاقاتها في ذلك ‏بالسلطة المركزية.‏