الرئيس المصري يدعو في القمة العربية الصينية لتسريع تسوية الأزمة الليبية

دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في كلمته بالقمة العربية الصينية المنعقدة في السعودية، إلى تسريع مسار تسوية الأزمة في ليبيا.

وقال السيسي، يجب زيادة التنسيق مع الصين لمعالجة الأزمات الدولية والإقليمية، ويجب تسريع مسار تسوية الأزمات في ليبيا وسويا واليمن، وتعزيز حوار الحضارات وحق الشعوب في تقرير مصيرها دون تدخلات.

وشارك رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في القمة العربية – الصينية، التي عقدت، اليوم الجمعة، في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة ولي العهد رئيس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وقادة الدول العربية.

وقال المنفي في كلمته: “إن بلدي ليبيا من البلدان التي ربطتها علاقات ثابتة بجمهورية الصين الشعبية، تأسست على موقف الصين الداعم لاستقلال الدولة الليبية عام 1951، والتزام ليبيا بمبدأ الصين الواحدة، وكذلك على علاقة اقتصادية مميزة، نمت بمعدل سنوي يفوق 17%، في الفترة من 1995 حتى 2020”.

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وأعرب عن طموح بلاده ”إلى أن تلعب الصين الدور الذى يناسب ثقلها الدولي، ويناسب أهمية العلاقة بين البلدين، من أجل استقرار ليبيا وضمان استقلالها، ووحدة أراضيها، الأمر الذي سيؤدي إلى ما نطمح إليه دوران عجلة التنمية، وعودة الشركات الصينية إلى العمل في مشاريع البنية التحتية والتطوير العمراني، التي انطلقت عام 2010، وتوقفت بسبب التغيير السياسي وحالة عدم الاستقرار التي مازالت تشهدها البلاد”.