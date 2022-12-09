اعتقال نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي لشبهات فساد مع قطر

اعتقلت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي إيفا كايلي و 4 سياسيين في الاتحاد الأوروبي في بروكسل بتهمة غسل الأموال وشبهة فساد “ذات علاقة بدولة قطر”.

وأوقفت النائبة اليونانية إيفا كايلي، وهي من نواب رئيسة البرلمان الأوروبي، مساء الجمعة في بروكسل، في إطار تحقيق في شبهات فساد تتعلق بقطر، بحسب ما أفاد مصدر مطلع وكالة فرانس برس.

وأوقف أربعة أشخاص آخرين في العاصمة البلجيكية صباح الجمعة، في سياق القضية نفسها.

وقال المصدر إنّ “كايلي وهي رفيقة أحد المشتبه بهم الأربعة، أوقفت للاستماع إليها” من الشرطة.

من جهته، أعلن الحزب الاشتراكي اليوناني (باسوك كينال)، الذي تنتمي إليه كايلي، مساء أنّه تمّ “فصلها” من الحزب.

ويدور التحقيق، الذي يقوده قاضٍ في بروكسل، بشأن تصرفات “دولة خليجية” يشتبه في أنّها “تؤثر على القرارات الاقتصادية والسياسية للبرلمان الأوروبي، وذلك عبر دفع أموالٍ طائلة أو تقديم هدايا كبيرة”، وفق مكتب المدعي الفدرالي.

وبالنسبة للمستفيدين من المبالغ والهدايا، فهم أشخاص “لديهم مناصب سياسية وأو استراتيجية” داخل البرلمان الأوروبي.