قمة الرياض الخليجية الصينية تؤكد دعم الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الليبية

العنوان – الرياض

أكدت قمة الرياض الخليجية الصينية إلى ضرورة دعم الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الليبية وفق قرارات مجلس الأمن.

ودعا القادة المشاركون في القمة التي عقدت في السعودية بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، كافة الأطراف الليبية إلى إجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، تحت إشراف الأمم المتحدة.

وشدد القادة على ضرورة خروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد، مؤكدين على ضرورة ضمان سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها، ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

ودعا المجلس في البيان الختامي للدورة الثالثة والأربعين جميع الأطراف في ليبيا إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار، بما يضمن حقن الدماء.

وطالب أيضًا باعتماد الحوار السياسي لحل الخلافات بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا ويحقق لشعبها تطلعاته بالتنمية والازدهار.

وأكد مجلس التعاون الخليجي دعم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي جهوده للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار، وفق البيان.