السفارة الأمريكية تدعو لإحراز تقدم في مكافحة الفساد بليبيا

دعت السفارة الأمريكية لدى ليبيا لإحراز تقدم في مكافحة الفساد بليبيا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، لضمان توزيع الثروات الليبية بشكل عادل.

وقال السفارة الأمريكية عبر حسابها بموقع تويتر إن جميع الدول تشهد معركة ضد الفساد، فهو يؤثر بشكل سلبي على كل جانب من جوانب المجتمع ويتشابك مع الصراع وعدم الاستقرار ويعرض التنمية الاجتماعية والاقتصادية للخطر ويزعزع المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون.

وأضافت: يسعى اليوم العالمي لمكافحة الفساد لعام 2022 إلى تسليط الضوء على الصلة الحاسمة بين مكافحة الفساد والسلام والأمن والتنمية، والتي تعتبر مهمة بالنسبة لليبيا.

وتابعت: في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، نؤكد النداءات التي نسمعها كل يوم من الليبيين لإحراز تقدم ذي مغزى في مكافحة الفساد لضمان استفادة جميع الليبيين من ثروة ‎ليبيا. الشفافية والمساءلة عاملان أساسيان للحكم الجيد.

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