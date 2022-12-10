الزوبية: زعل أردوغان بالدنيا

واسى جمال الزوبية مدير إدارة الإعلام الخارجي الأسبق، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد تصريحات أمريكية ترفض اتفاقه مع رئيس حكومة الوحدة المؤقتة.

وقال الزوبية في تغريدة عبر “تويتر”: “‏عاجل: الخارجية الأمريكية تصدر بيانًا بأنه… ليس من شأننا وليس من صلاحياتنا الحديث عن الاتفاقية الأمنية والاقتصادية الليبية التركية” وفق زعمه.

وادعى أن ذلك “جعل مصر واليونان والكيان والأسير وبوسويط وباشاغا يفتحون سرادق لتقبل العزاء”، مردفا: “زعل أردوغان بالدنيا” على حد تعبيره.

يشار إلى وربيرج تطرق في حديثه مع جريدة الأخبار المصرية إلى عقد حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الاتفاقيات مع دول إقليمية، قائلا: “نفس الموقف ويعتبر أهم شيء الانتخابات، والمجتمع الدولى كله يدرك أنه ليس هناك الآن حكومة أو جهاز ومؤسسة حكومية فى ليبيا منتخبة من الليبيين، وبالتالى من الضرورى على الشعب الليبى اختيار الحكومة التى ستقوم بأى اتفاقيات دولية”.

وواصل: “ليس الولايات المتحدة هى من تقول إن الاتفاقيات التى تتم الآن غير شرعية، لأننا لسنا ليبيين، فهم من يجب أن يقولوا ذلك، ولا يمكننى كناطق رسمى فى وزارة الخارجية الأمريكية التحدث حول شرعية الاتفاقيات، لأن ذلك شىء يختص به القانونيون، ولكن يمكن القول إن هذه الاتفاقيات ليست فى صالح الشعب الليبى”.