لعمامرة ومفوض الشؤون السياسية بالاتحاد الأفريقي يبحثان تطورات الأزمة الليبية

بحث وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، مع مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن للاتحاد الأفريقي، بانكول اديوي، مستجدات الوضع الليبي، وسبل “إعادتها إلى المسار الدستوري”.

وقال اديوي، في تصريح صحفي عقب اللقاء في وهران، اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأفريقي مستعد قدما، رفقة أعضاء ناشطين مثل الجزائر، للوصول إلى حلول تدعم السلم والأمن في مختلف المناطق، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.