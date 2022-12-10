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الدغاري: الوصول للاستقرار الدائم لن يتأتى في ظل عدم التوافق على “القاعدة الدستورية”

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، إن الوصول إلى مرحلة الاستقرار الدائم وقيام الدولة لن يتأتى في ظل عدم التوافق على القاعدة الدستورية..

وشدد الدغاري، في تصريحات صحفية، على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية، وتوحيد المؤسسة العسكرية من خلال قيادة عسكرية أو مجلس عسكري موحد توكل إليه كافة الاختصاصات الخاصة بتوحيد هذه المؤسسة حسب القوانين النافذة، وتنفيذ الترتيبات العسكرية والأمنية التي لا يمكن تحقيقها في ظل انقسام هذه المؤسسة وتحت قيادة عليا مؤقتة إلى حين انتخاب رئيس الدولة وذلك كخطوة أولوية للمضي قدما نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا..

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الدغاري خليفة الدغاري

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صحيفة الساعة 24

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