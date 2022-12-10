رئاسة أركان الدبيبة تشارك في اجتماع مجموعة العمل الأمني الخاصة بليبيا

العنوان – تونس

شارك رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، في اجتماع مجموعة العمل الأمني الخاصة بليبيا.

وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي ترأس الجلسة العامة للاجتماع.

وأوضحت الرئاسة أن الاجتماع كان بحضور ممثلوا عن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية وتركيا وإيطاليا والإتحاد الأفريقي، وممثلي عدد من الدول الأعضاء في عملية برلين من أجل ليبيا.

ولفتت إلى أن الاجتماع ركّز على مناقشة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وأضافت رئاسة الأركان أنه تم التطرق إلى إنشاء قوة عسكرية مشتركة لإعادة توحيد المؤسسات العسكرية الليبية، وتأمين الانتخابات.