اليوم العالمي لمكافحة الفساد..السفارة الإيطالية: الشفافية والمساءلة أمران أساسيان للحكم الجيد

العنوان – طرابلس

كشفت السفارة الإيطالية في ليبيا، الجمعة أن الشفافية والمساءلة أمران أساسيان للحكم الجيد.

وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد :”نحن على استعداد لدعم ليبيا في معركتها لمكافحة الفساد”.

وأضافت :”يسعى اليوم العالمي لمكافحة الفساد لعام 2022 إلى تسليط الضوء على الصلة الحاسمة بين مكافحة الفساد والسلام والأمن والتنمية، والتي تعتبر مهمة بالنسبة لليبيا”.

وأكدت أن جميع الدول تشهد معركة ضد الفساد، فهو يؤثر بشكل سلبي على كل جانب من جوانب المجتمع ويتشابك مع الصراع وعدم الاستقرار ويعرض التنمية الاجتماعية والاقتصادية للخطر ويزعزع المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون.