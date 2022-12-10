السفير الهولندي: ندعم دعوات الليبيين المطالبة بمكافحة الفساد

أكد سفير هولندا لدى ليبيا “دولف هوكونينغ” اليوم الجمعة دعمه للدعوات المطالبة بإحراز تقدم ملموس في مكافحة الفساد لضمان استفادة جميع الليبيين من ثروة ليبيا، لافتا إلى أن الشفافية والمساءلة عاملان أساسيان للحكم الرشيد.

وأضاف السفير الهولندي في تغريدة له في ذكرى اليوم العالمي لمكافحة الفساد أن جميع الدول تشهد معركة ضد الفساد، فهو يؤثر بشكل سلبي على كل جانب من جوانب المجتمع ويتشابك مع الصراع وعدم الاستقرار ويعرض التنمية الاجتماعية والاقتصادية للخطر ويزعزع المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون، حسب وصفه.