ضبط سوداني سرق سيارة مواطن في بنغازي وحاول الهروب بها

العنوان – بنغازي

كشفت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة بوعطني نجح في القبض على سوداني الجنسية في حالة سكر ظاهر قام بسرقة مركبة مواطن.

وأوضحت المديرية أن عملية سرق السيارة تمت أثناء وقوف المواطن بالقرب من إحدى المحلات التجارية ولاذ بالفرار.

وأكدت أن مواطنا تقدم بشكوى لمركز شرطة بوعطني، وأبلغ شكواه ضد مجهول قام بسرقة مركبته الآلية نوع هيونداي سوناتا سوداء اللون ولاذ بالفرار.

وأضافت المديرية أن رئيس المركز أصدر تعليماته بالبحث والتحري وسرعة التحرك لضبط المركبة وبمُتابعة رئيس وحدة التحقيق والتحريات.

وأشارت إلى أن أعضاء التحريات خرجوا على وجه السرعة إلى مكان الواقعة وعند وصولهم إلي المكان تم التعاون مع أحد ضباط القوات الخاصة ملازم سند جمعة وكان شاهدا على الواقعة.

ولفتت المديرية إلى أن جمعة أكد أنه شاهد الشخص الذي قام بسرقة المركبة ولاذ بالفرار وتم إنتقال أعضاء وتمشيط الإختصاص بالكامل وتم مشاهدة المركبة المطلوبة داخل منطقة بوعطني.

وأكدت أنه عنده مشاهدته لأعضاء التحريات فر مُسرعا وقام أعضاء التحريات بمطاردته وأثناء المطاردة قام بصدم المركبة من الأمام وتم ضبطه في حالة سُكر ظاهر وتم الانتقال به إلى المركز.

وأفادت أنه أنه بالاستدلال معه حين عودته لرشده تبين أنه يُدعى م.ت.س من مواليد 1984سوداني الجنسية إعترف بسرقته لمركبة الشاكي وبتعاطيه للخمور وتمت إحالته إلى النيابة العامة.