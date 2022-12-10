بحضور الحداد وأعضاء لجنة (5+5).. باتيلي يترأس الجلسة العامة لاجتماع مجموعة العمل الأمني

شارك رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن “محمد الحداد” وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، صباح أمس الخميس، في اجتماع مجموعة العمل الأمني الخاصة بليبيا،

وبحسب بيان عن رئاسة الأركان عبر صفحتها على فيسبوك ، ترأس الجلسة العامة للاجتماع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السيد “عبدالله باتيلي”، بالتعاون مع فرنسا.

وجاءت الجلسة أيضا بحضور ممثلوا عن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية وتركيا وإيطاليا والإتحاد الأفريقي، وممثلي عدد من الدول الأعضاء في عملية برلين من أجل ليبيا.

حيث ركّزت المناقشة على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وإنشاء قوة عسكرية مشتركة لإعادة توحيد المؤسسات العسكرية الليبية، وتأمين الانتخابات.