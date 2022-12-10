الدغاري: الوصول للاستقرار الدائم لن يأتي في ظل عدم التوافق على القاعدة الدستورية

قال عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، إن الوصول إلى مرحلة الاستقرار الدائم وقيام الدولة لن يأتي في ظل عدم التوافق على القاعدة الدستورية.

وشدد الدغاري، في تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث”، على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية، وتوحيد المؤسسة العسكرية من خلال قيادة عسكرية أو مجلس عسكري موحد توكل إليه كافة الاختصاصات الخاصة بتوحيد هذه المؤسسة حسب القوانين النافذة، وتنفيذ الترتيبات العسكرية والأمنية التي لا يمكن تحقيقها في ظل انقسام هذه المؤسسة وتحت قيادة عليا مؤقتة إلى حين انتخاب رئيس الدولة وذلك كخطوة أولوية للمضي قدما نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا.