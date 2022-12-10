التكبالي: الكل يسعى لتحقيق مصالحه عبر الأجسام القضائية

قال عضو مجلس النواب علي التكبالي أن التصويت على قانون المحكمة الدستورية، صحيح وتم بموافقة المجلس الأعلى للقضاء على قانون إنشائها.

التكبالي، وفي تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث”، أضاف: أن “كل الأجسام القضائية، كالمحكمة الدستورية ومجلس القضاء الأعلى والدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، فُعّلت لغرض معين”.

وتابع: “الكل يسعى لتحقيق مصالحه عبر هذه الأجسام القضائية”، مشيرا إلى أنه لا يمكن أبدا لنا كليبيين أن نتفق لا على القضاء ولا على القاعدة الدستورية كما أن كل الفاعلين يتم التحكم بهم من الخارج.