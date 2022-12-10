سفارات أمريكا وبريطانيا وإيطاليا: مكافحة الفساد تضمن استفادة الجميع من الثروة الليبية

سلطت السفارة البريطانية الضوء على الصلة الحاسمة بين مكافحة الفساد والسلام والأمن والتنمية، والتي تعتبر مهمة بالنسبة لليبيا.

وقالت السفارة البريطانية في تغريدة عبر “تويتر”، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، إنها تؤكد “النداءات التي نسمعها كل يوم من الليبيين لإحراز تقدم ذي مغزى في مكافحة الفساد لضمان استفادة جميع الليبيين من ثروة ليبيا”.

ومن جانبها أبدت السفارة الإيطالية استعدادها لدعم ليبيا في معركتها لمكافحة الفساد، معتبرة أن الشفافية والمساءلة أمران أساسيان للحكم الجيد.

وأوضحت السفارة الإيطالية في تغريدة لها على منصتها عبر “تويتر” أن جميع الدول تشهد معركة ضد الفساد، لأنه يؤثر بشكل سلبي على كل جانب من جوانب المجتمع ويتشابك مع الصراع وعدم الاستقرار ويعرض التنمية الإجتماعية والإقتصادية للخطر ويزعزع المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون.

وأضافت أن اليوم العالمي لمكافحة الفساد لعام 2022 يسعى إلى تسليط الضوء على الصلة الحاسمة بين مكافحة الفساد والسلام والأمن والتنمية، والتي تعتبر مهمة بالنسبة لليبيا.

كما قالت السفارة الأمريكية، إن اليوم العالمي لمكافحة الفساد، تشهد جميع الدول معركة ضد الفساد، فهو يؤثر بشكل سلبي على كل جانب من جوانب المجتمع ويتشابك مع الصراع وعدم الاستقرار ويعرض التنمية الاجتماعية والاقتصادية للخطر ويزعزع المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون.

وأضافت السفارة الأمريكية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” يسعى اليوم العالمي لمكافحة الفساد لعام 2022 إلى تسليط الضوء على الصلة الحاسمة بين مكافحة الفساد والسلام والأمن والتنمية، والتي تعتبر مهمة بالنسبة لليبيا”.

وتابعت:” في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، نؤكد النداءات التي نسمعها كل يوم من الليبيين لإحراز تقدم ذي مغزى في مكافحة الفساد لضمان استفادة جميع الليبيين من ثروة ‎ليبيا”.

وأكدت السفارة، في بيانها، أن الشفافية والمساءلة عاملان أساسيان للحكم الجيد.