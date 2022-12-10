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ويليامز: الميليشيات تأخذ رواتبها من السلطة ‏في طرابلس

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قالت المستشارة الأممية السابقة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز أن لدى كثير من الليبيين رغبة في ترسيخ اللامركزية بشكل فعال ‏عبر تشكيل محافظات تتمتع بسلطات وصلاحيات.

‏وأضافت ويليامز في حوار نظمته جامعة جونز هوبكنز بواشنطن حول أهمية الحكم المحلي بليبيا أن هناك شعور لدى بعض الشرائح في ليبيا بأنه تم تهميشهم وهم يهددون ‏بالحكم الفيدرالي أو الانقسام.

وأوضحت ويليامز أن “عدد كبير من ‏المؤسسات في ليبيا تعاني من نقص الشرعية والحل هو تقاسم السلطة ‏والمسؤوليات”.

‏وبينت ويليامز أن “نقل الصلاحيات المركزية إلى المحليات يشكل مشكلة لأن كل الجماعات المسلحة تأخذ رواتبها من السلطة ‏المركزية”.

وتابعت ويليامز أن “الأزمة الأخرى هي آلية توزيع المحافظات للموارد وعلاقاتها في ذلك ‏بالسلطة المركزية”.‏

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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