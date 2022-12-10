اجتماع مجموعة العمل الأمني الخاص بليبيا يركز على وقف إطلاق النار ونزع السلاح وانسحاب المرتزقة

أخبارليبيا24

ركز اجتماع مجموعة العمل الأمني الخاصة بليبيا على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج،.

وشدد الاجتماع برئاسة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي على انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

ودعا الاجتماع الذي عقد في تونس بحضور ممثلوا عن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية وتركيا وإيطاليا والإتحاد الأفريقي، وممثلي عدد من الدول الأعضاء في عملية برلين إنشاء قوة عسكرية مشتركة لإعادة توحيد المؤسسات العسكرية الليبية، وتأمين الانتخابات.

وقال المبعوث الخاص السفير ريتشارد نورلاند الخميس، إن الليبيون يستحقون جيشًا موحدًا قادرًا على الدفاع عن سيادة ليبيا.

وأضاف نورلاند خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجموعة العمل الأمني أن الولايات المتحدة تتطلع إلى الشراكة مع هكذا جيش تحت سلطة مدنية لمثل هذه الحكومة.

وتايع السفير الأمريكي أن الليبيين يستحقون حكومة منتخبة ديمقراطيًا تمثلهم جميعًا.

وذكر أن الولايات المتحدة تدعم الممثل الخاص للأمين العام إلى ليبيا عبدالله باتيلي والمهنيين العسكريين الليبيين في جهودهم لإخراج القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة وتوحيد الجيش الليبي.