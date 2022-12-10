دردور: لابد أن نتدرب على الديمقراطية ونستمر في المظاهرات

دعا فرج دردور، الذي تقدمه قنوات «الإخوان» بوصفه «محلل سياسي وباحث»، إلى استمرار المظاهرات والتجمعات في أنحاء الوطن وزيادة عددها لإنقاذ الوطن من العبث.

وقال “دردور”، في كلمة له أمام تجمع من المواطنين في ميدان الشهداء، “أن المتقلدين المناصب الان سيظلون يستغلونها لعرقلة الوضع والمسار السياسي لاستمرارهم إلى مالا نهاية’.

وأضاف، “نحن منذ عشر سنوات نكرر نفس التجارب بنفس المنهج والأشخاص وننتظر نتائج أخرى وهذا هو الغباء في حد ذاته، لذا لابد من استمرار المظاهرات لقطع الطريق على الانتهازيين والاحتصاصين الذين يتهربون من الانتخابات لأن ليس لديهم أي فرص”.

وتابع، “أن الانتخابات لن تكون العصا السحرية لحل جميع المشاكل، لكن لابد من التدريب على الديمقراطية مرة واثنين وثلاثة نفشل ونتفق، ننهض ونحبوا ننهض ونحبوا حتى نتدرب على الديمقراطية حتى بكل مساوئها آلان حتى لا تكون الأمور بيد أشخاص معرقلين ويكون هناك تداول سلمي على السلطة”.