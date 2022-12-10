السفارة الإيطالية: الشفافية والمساءلة عاملان أساسيان للحكم الجيد

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 December, 2022

أكدت السفارة الإيطالية لدى دولة ليبيا أن الشفافية والمساءلة عاملان أساسيان للحكم الجيد في ليبيا.

وقالت السفارة الإيطالية لدى ليبيا في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، نؤكد النداءات التي نسمعها كل يوم من الليبيين لإحراز تقدم ذي مغزى في مكافحة الفساد لضمان استفادة جميع الليبيين من ثروة ليبيا مبينة أن الشفافية والمساءلة عاملان أساسيان للحكم الجيد.

وأضافت السفارة الإيطالية أن اليوم العالمي لمكافحة الفساد لعام 2022 يسعى إلى تسليط الضوء على الصلة الحاسمة بين مكافحة الفساد والسلام والأمن والتنمية، والتي تعتبر مهمة بالنسبة لليبيا.

وبينت السفارة الإيطالية أن جميع الدول تشهد معركة ضد الفساد، فهو يؤثر بشكل سلبي على كل جانب من جوانب المجتمع ويتشابك مع الصراع وعدم الاستقرار ويعرض التنمية الاجتماعية والاقتصادية للخطر ويزعزع المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون.