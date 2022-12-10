الأطرش عن اتحاد “أحرار فبراير” : اليوم وُلد “عملاق الحرية” لتصحيح المسار

دشن أنصار المفتي المعزول الصادق الغرياني وعدد من النشطاء والمحللين من بينهم سامي الأطرش وفرج دردور ومحمد الهنقاري من ميدان الشهداء بطرابلس عن إنشاء “تجمع اتحاد أحرار فبراير لتصحيح المسار”.

وأعلن المحامي سامي الأطرش، رئيس المكتب السياسي لائتلاف 17 فبراير، ميلاد كيان جديد يحمل اسم “اتحاد أحرار فبراير لتصحيح المسار” وذلك في تجمع محدود العدد بميدان الشهداء.

وقال الأطرش في كلمته، إن هذا الجيل سيكون عليه تسليم الأمانة إلى الجيل القادم الذي يجب أن ينعم بعيش طيب، وأن اليوم يشهد ميلاد عملاق الحرية، وأكبر مشروع سياسي في البلاد، من أجل تصحيح مسار الثورة المباركة، وفق قوله.