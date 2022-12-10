الصين: استئناف عمل شركاتنا في ليبيا مرهون بالأوضاع الأمنية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 December, 2022

أكد رئيس الصين “شين جين بينغ” أن استئناف الشركات الصينية لأعمالها في ليبيا مرهون بتحقيق الاستقرار واستتباب الأمن في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم السبت، مع رئيس الصين، على هامش القمة العربية الصينية الأولى.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن الجانبين استعرضا مسألة عودة الشركات الصينية إلى العمل في ليبيا والمساهمة في التنمية، وقد ربط الرئيس الصيني استئناف الشركات الصينية لأعمالها بتحقيق الاستقرار واستتباب الأمن في ليبيا.

من جهته أكد رئيس المجلس الرئاسي، أن تحقيق الاستقرار والأمن يستوجب مساندة دولة الصين، للمضي قدماً في انجاز الاستحقاق الانتخابي وإنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.