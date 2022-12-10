تقلبات جوية في مناطق شمال البلاد

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، تقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة على مناطق شمال ليبيا مع تكاثر للسحب واحتمال سقوط رخات متفرقة من المطر.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز تكون السماء في راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب مع احتمال سقوط رخات من المطر خاصة من مساء هذا اليوم قد تصحبها سحب رعدية.

والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار وتتحول من مساء اليوم إلى غربية فشمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (24- 30)مْ، وتسجل انخفاض بدايةً من مساء اليوم.

وفي الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر بداية من يوم الغد، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تسبب في إثارة الأتربة على الخليج وسهل بنغازي.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (23- 29)مْ، ثم تتراجع بدايةً من مساء الغد.

بينما في الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على غدامس والحمادة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (27- 31)مْ ، وتتراجع تدريجيا من مساء اليوم.

وفي الواحات-السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (26-29)مْ.