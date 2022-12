المبعوث الايطالي: روما تؤيد بشدة وساطة باتيلي لصالح مسار ليبي نحو الانتخابات

ليبيا – أفاد مبعوث وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية نيكولا أورلاندو أن بلاده تؤيد بشدة وساطة مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باثيلي.

أورلاندو وعقب لقائه الدبلوماسي السنغالي لدى الأمم المتحدة عبدالله باتيلي، بحسب وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء ،قال: “إن إيطاليا تؤيد بشدة وساطة مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باثيلي ، لصالح مسار ليبي نحو الانتخابات التي تؤدي إلى حكومة توافقية وشاملة واستخدام عادل للموارد الوطنية”.

وذكر أورلاندو في إشارة إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل): “لقد أكدت دعم إيطاليا المحترم والمقنع لوساطته”.

أورلاندو ختم: “لقد أثنيت على مشاوراته وجهوده الشاملة لوضع اللمسات الأخيرة على الأساس الدستوري كشرط مسبق للانتخابات وشددت على ضرورة أن تضع المؤسسات وقادتها التطلعات الديمقراطية للشعب على مصالحهم الخاصة”.

