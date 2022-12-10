الطقس في ليبيا.. تقلبات جوية ورياح نشطة على مناطق شمال البلاد

يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، اليوم السبت، تقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة على مناطق شمال ليبيا، مع تكاثر للسحب واحتمال سقوط زخات متفرقة من المطر.

في رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب مع احتمال سقوط زخات من المطر خاصة من مساء هذا اليوم قد تصحبها سحب رعدية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و30 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا بدايةً من مساء اليوم.

وفي الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد، السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر بداية من يوم غد، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و29 درجة مئوية، ثم تتراجع بدايةً من مساء غد.

أما في الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة، السماء صافية مع ظهور بعض السحب، درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و31 درجة مئوية، وتتراجع تدريجيًا من مساء اليوم.

وفي الواحات- السرير- تازربو- الكفرة، السماء صافية مع ظهور بعض السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و29 درجة مئوية.