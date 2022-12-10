الدبيبة يفتتح الملعب الرئيسي لنادي الجهاد الرياضي في مصراتة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 December, 2022

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الملعب الرئيسي لنادي الجهاد الرياضي في مدينة مصراتة.

وأكد الدبيبة وقوفه ودعمه لتادي الجهاد الرياضي في مصراتة خدمة للمنطقة وشبابها التي تزخر بالعديد من المواهب الكروية والرياضية.

واستقبل الدبيبة خلال حفل الافتتاح، رئيس وأعضاء لجنة إدارة النادي والرياضيين القدامى، ورئيسي رابطة قدامى الرياضيين ورابطة المشجعين، ولاعبين من جميع الفئات السنية، وجماهير وأهالي منطقة الرويسات.