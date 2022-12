السريري: توافق النواب والدولة كان على القاعدة الدستورية كحزمة واحدة للمرحلة القادمة وليست الحالية

ليبيا – قال رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة فتح الله السريري إن الأسباب التي ساقها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح حول إقرار قانون إنشاء المحكمة الدستورية مناقضة لبعضها البعض.

السريري وفي تصريحات خاصة لقناة “الأحرار” التي تبث من تركيا، أوضح أن توافق المجلسين كان على القاعدة الدستورية كحزمة واحدة كاملة للمرحلة القادمة وليست الحالية، وأن تكون هناك محكمة دستورية تضمن تنفيذ هذه القاعدة.

