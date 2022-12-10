الارصاد: تقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة وأمطار رعدية بهذه المنـاطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم السبت 10/ 12 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد تقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة هذا اليوم على مناطق شمال ليبيا الممتدة من راس اجدير إلى الخليج وسهل بنغازي وبعض مناطق الدواخل.

ووفقا للتقرير تكون درجات الحرارة فوق معدلاتها الفصلية حيث تتراوح على أغلب المناطق مابين(24-30)مْ، وتسجل انخفاض بداية من مساء اليوم على مناطق الشمال الغربي وتدريجيا بداية من يوم الغد على معظم مناطق ليبيا.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تتكاثر السحب على مناطق الشمال الغربي مع احتمال سقوط زخات من المطر خفيفة إلى متوسطة قد تصحبها سحب رعدية.

والله اعـــــــــلم.