العقوري وقدور يؤكدان ضرورة تقليص 40% من السفارات والقنصليات بالخارج

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 December, 2022

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري ووزير الخارجية بالحكومة الليبية حافظ قدور على ضرورة إعادة هيكلة العمل الخارجي وذلك بتقليص حوالي أربعين في المائة‎ من السفارات والبعثات والقنصليات الدبلوماسية بالخارج بالإضافة إلى دمج بعضها بما يتناسب مع حجم المصالح الليبية مع الدول الأخرى وذلك لوقف الهدر في المال العام.

وبين الجانبين خلال لقائهما بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي أن التوسع في فتح السفارات والقنصليات بالخارج وصل إلى عدد غير مسبوق وبشكل لا يستند على المصالح الوطنية وشددا على أنه سيتم إعداد توصيات بذلك وعرضها على مجلس النواب لمناقشتها لاتخاذ القرار المناسب.

وناقش الجانبان دور وزارة الخارجية الراهن على الساحة الدولية، وخطة عمل وزارة الخارجية للفترة القادمة وتحركاتها لتعزيز الشرعية الدولية للحكومة، كما تم مناقشة عدد من المسائل الفنية المتعلقة بعمل الوزارة وتنسيقها مع باقي الجهات ذات العلاقة، ووضع ديوانها في مدينة بنغازي .