البكوش عن مبادرة المنفي: تمخض الجبل فولد فأرًا

ليبيا – علق المستشار القيادي بحزب الاتحاد من أجل الوطن الذي يقوده السويحلي، صلاح البكوش على المبادرة المقدمة من المجلس الرئاسي لعقد لقاء تشاوري برعاية أممية بينه وبين مجلسي الدولة والنواب لإطلاق حوار دستوري يقود إلى الانتخابات.

البكوش وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، قال: “مبادرة تمخض الجبل فولد فأرًا، إنتاج المنفي وشركائه، يا عقيلة ويا مشري دعونا نلتقي ونتفاهم كيف يمكننا جميعًا البقاء لفترة أطول”.

وأضاف: “هناك ما يكفينا جميعًا من المرتبات، والمناصب الحكومية، والوظائف السيادية، والسفارات، والشركات العامة، والرحلات الخارجية لكي نبقى جميعًا سعداء”.

