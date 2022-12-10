الرئيس الصيني: استئناف عمل الشركات الصينية في ليبيا مرتبط باستقرارها

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، بالرئيس الصيني، شين جين بينغ، وذلك على هامش القمة العربية الصينية الأولى في الرياض، اليوم السبت.

وأكد الرئيس الصيني، خلال اللقاء، أن استئناف الشركات الصينية عملها في الأراضي الليبية، مرتبط بشكل وثيق باستقرار البلاد واستتباب الأمن.

ووفقا لبيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي اليوم، فإن الرئيسان استعرضا مسألة عودة الشركات الصينية إلى العمل في ليبيا والمساهمة في التنمية.

ومن جانبه، قال محمد المنفي، إن تحقيق الاستقرار والأمن يستوجب مساندة دولة الصين الصديقة، للمضي قدمًا في إنجاز الاستحقاق الانتخابي وإنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.