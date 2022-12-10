ليبيا الان

الولايات المتحدة تكرر دعمها لقيادة باثيلي حوار بين المؤسسات السياسية الليبية

تم النشر منذُ 54 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية
مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية

التقى نائب رئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، ليزلي أورديمان، اليوم السبت، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باتيلي.

وبحسب تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية على “تويتر”، أكد دعم الولايات المتحدة بشكل كامل جهود عبد الله باثيلي في قيادة حوار بين المؤسسات السياسية الليبية من شأنه أن يفضي إلى تعجيل وصول ليبيا إلى الانتخابات، مكرراُ رسالته حول ضرورة الوصول إلى حلول للأزمة الحالية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

منصة السبق الإعلامية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك