الولايات المتحدة تكرر دعمها لقيادة باثيلي حوار بين المؤسسات السياسية الليبية

التقى نائب رئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، ليزلي أورديمان، اليوم السبت، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باتيلي.

وبحسب تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية على “تويتر”، أكد دعم الولايات المتحدة بشكل كامل جهود عبد الله باثيلي في قيادة حوار بين المؤسسات السياسية الليبية من شأنه أن يفضي إلى تعجيل وصول ليبيا إلى الانتخابات، مكرراُ رسالته حول ضرورة الوصول إلى حلول للأزمة الحالية.